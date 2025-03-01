Девіс виявився легшим за Роуча напередодні бою
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) та володар пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО) провели церемонію зважування напередодні бою.
Роуч виявився трохи важчим за Девіса – 61,2 кг в Ламонта проти 60,9 кг у Джервонти.
Поєдинок відбудеться в ніч з 1 на 2 березня 2025 року на арені Barclays Center в американському Брукліні (Нью-Йорк). На кону стоятиме чемпіонський пояс Девіса.
Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є платформа Amazon Prime Video. Вартість підписки на місяць стартує від 7,49 долара (311,51 гривні).
Нагадаємо, 30-річний американець Джервонта Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.
29-річний Ламонт Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.