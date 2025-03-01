Девіс виявився легшим за Роуча напередодні бою

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) та володар пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО) провели церемонію зважування напередодні бою.

Роуч виявився трохи важчим за Девіса – 61,2 кг в Ламонта проти 60,9 кг у Джервонти.

Gervonta Davis and Lamont Roach have officially made weight for their WBA lightweight world title bout on Saturday night. pic.twitter.com/xGevPMaoNo — Ring Magazine (@ringmagazine) February 28, 2025

Поєдинок відбудеться в ніч з 1 на 2 березня 2025 року на арені Barclays Center в американському Брукліні (Нью-Йорк). На кону стоятиме чемпіонський пояс Девіса.

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Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є платформа Amazon Prime Video. Вартість підписки на місяць стартує від 7,49 долара (311,51 гривні).

Нагадаємо, 30-річний американець Джервонта Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.

29-річний Ламонт Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.