Ворскла відібрала очки у Динамо в 19 турі УПЛ

Полтавська Ворскла зіграла внічию з Динамо у номінально домашньому матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся у Києві.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

"Біло-сині" відкрили рахунок на 16-й хвилині гри. Максим Дячук передачею з середини поля вивів віч-на-віч з голкіпером Віталія Буяльського, який впевнено розібрався з Ісенком (0:1). Цей гол став 1000-м пропущеним Ворсклою у чемпіонатах України.

Полтавський клуб зміг відновити рівновагу в середині другої половини поєдинку. Ілля Крупський виконав подачу з флангу, яку замкнув Олександр Скляр (1:1).

Надалі Динамо стало грати агресивніше, проте їх старання не змогли завершитись влучним ударом. Натомість Ворскла відповідала небезпечними контратаками.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 28 лютого

Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Буяльський, 1:1 – 64 Скляр

Ворскла: 7. Ісенко, 18. Павлюк, 27. Крупський, 29. Бацула, 4. Пердута (к), 6. Скляр, 38. Челядін (43. Островський, 80), 11. Кане (33. Мякушко, 56), 17. Салабай, 8. Авдилі (77. Ієде, 56), 10. Кулач (80. Ндукве, 63).

Динамо: 35. Нещерет, 18. Тимчик, 25. Дячук, 32. Михавко, 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 46), 76. 91. Михайленко, Піхальонок (6. Бражко, 62), 29. Буяльский (к) (10. Шапаренко, 71), 7. Ярмоленко (45. Брагару, 83), 22. Кабаєв (9. Волошин, 62), 11. Ванат.

Попередження: Авдилі (28), Челядін (38), Скляр (52), Островський (87), Салабай (87) – Вівчаренко (18), Дячук (85).

Вилучений: Островський (90, повторне попередження).

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.