База Чорноморця була пошкоджена через російський обстріл

Тренувальна база Чорноморця в поселенні Совіньйон в селі Лиманка Одеського району була пошкоджена внаслідок повітряної атаки Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба "моряків".

У спортивно-відновлювальному комплексі вибухова хвиля вибила вікна басейну та адміністративної будівлі, а уламки скла розлетілися по всій території. Постраждали також автомобілі працівників і представників клубу, адже подія трапилася саме у вечір заїзду команди на базу напередодні важливого матчу 19 туру УПЛ проти Лівого Берега. Наразі проводиться оцінка завданих збитків.

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Ніхто з гравців, тренерського штабу чи персоналу не постраждав. Більшість команди залишилася ночувати на базі, і, за наявною інформацією, футболісти перебувають у стабільному психологічному стані. Всі легіонери також залишились на місці.

"Йде четвертий рік війни, поведінка скаженого сусіда давно не дивує. Але навіть, коли ти начебто готовий до всього, все одно важко сприймати, що вибухнути може будь-якої миті в будь-якому місці. Клуб вдячний своїй величезній армії вболівальників, які відразу проявили стурбованість і надіслали слова підтримки в соціальні мережі. Ще більше ми вдячні тим фанатам, що вже не перший рік дають відсіч цим орчім потворам на полі бою", – йдеться у заяві.

Напередодні повідомлялося, що Чорноморець орендував півзахисника молодіжної збірної Панами Анеля Райса.