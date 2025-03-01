Вальядолід та Лас-Пальмас розійшлися миром у матчі-відкритті 26 туру Ла Ліги
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Вчора, 28 лютого, відбувся перший матч у розкладі 26 туру Ла Ліги-2024/25. Вальядолід вдома приймав Лас-Пальмас.
Команди зіграли внічию 1:1.
Гості забили першими. Це вдалося зробити Сандро Раміресу. На 29-й хвилині команда з острову Гран-Канарія залишилася в меншості через вилучення Скотта Маккенни.
Гра в більшості дозволила Вальядоліду відновити паритет, але вирвати перемогу вони не змогли.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25
28 лютого, 26 тур
Вальядолід – Лас-Пальмас 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Рамірес (22), 1:1 – Латаса (63)
Вальядолід тепер має 16 балів і посідає останнє місце в турнірній таблиці. Лас-Пальмас здобув на 8 очок більше, що дозволяє йти 16-м.