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Російські пісні, підтримка ДНР і брати навіки: Жальгіріс покарав Црвену Звезду за перформанс фанів

Богдан Войченко — 28 лютого 2025, 09:39
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Російські пісні, підтримка ДНР і брати навіки: Жальгіріс покарав Црвену Звезду за перформанс фанів

Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.

Перед стартом гри фанати "прогрівали" стадіон, вмикаючи російські народні пісні, дістаючи російські прапори і не тільки. Уважний глядач ще побачив стяг на підтримку ДНР та антигасла на адресу НАТО.

Твіттер у цей момент просто "вибухнув" підтримкою братського народу. Звісно, Росія та Сербія брати навіки і все таке. Тиск на литовців був створений просто феноменальний. Але до чого тут Україна?

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Після старту повномасштабного російського вторгнення Жальгіріс став допомагати українському народу та висловлювати підтримку на своїх матчах. Наприклад, у березні 2022 року литовці провели передматчеве шоу у жовто-блакитних кольорах. Тому гра із Сербами, певною мірою, мала політичний характер.

На жаль, сербам не допомогли їхні гасла – Жальгіріс здобув перемогу на виїзді із рахунком 86-80, поступившись лише останній чверті. Господарям вже було не до Росіі.

Вже вранці своє слово сказав і литовський політик Пятрас Ауштрявічюс, який опублікував символічний твіт, відреагувавши на перформанс Црвени Звезди.

"Фанати Црвени Звезди зустріли команду Жальгіріс, розгорнувши російський прапор. Я волів би бачити цей прапор так, як його бачать українські солдати. До речі, Жальгіріс переміг! Слава Україні!"

Раніше повідомлялося, що Канада ввела санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з РФ, яка закликала скинути бомбу на Лондон.

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