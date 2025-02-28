Російські пісні, підтримка ДНР і брати навіки: Жальгіріс покарав Црвену Звезду за перформанс фанів

Напередодні відбувся матч Євроліги між Црвеною Звездою та Жальгірісом, який запам'ятався провокацією від сербів і гарним життєвим уроком від литовців.

Перед стартом гри фанати "прогрівали" стадіон, вмикаючи російські народні пісні, дістаючи російські прапори і не тільки. Уважний глядач ще побачив стяг на підтримку ДНР та антигасла на адресу НАТО.

Incredible atmosphere at the EuroLeague match tonight between Crvena Zvezda 🇷🇸 and Zalgiris 🇱🇹



Anti EU-NATO flag, Donetsk flag, and the entire Arena in the colors of the Russian flag.



🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/6n8Z5szjK9 — Based Serbia (@SerbiaBased) February 27, 2025

Zenit Basketball Club thanks @kkcrvenazvezda and its great fans for their incredible support before the @EuroLeague regular season game against Lithuanian Zalgiris.



Срби и Руси браћа заувек! 🇷🇸🤝🏻🇷🇺



📽️ credit: Crvena Zvezda pic.twitter.com/cL7NuVBeyD — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) February 27, 2025

Твіттер у цей момент просто "вибухнув" підтримкою братського народу. Звісно, Росія та Сербія брати навіки і все таке. Тиск на литовців був створений просто феноменальний. Але до чого тут Україна?

Після старту повномасштабного російського вторгнення Жальгіріс став допомагати українському народу та висловлювати підтримку на своїх матчах. Наприклад, у березні 2022 року литовці провели передматчеве шоу у жовто-блакитних кольорах. Тому гра із Сербами, певною мірою, мала політичний характер.

It’s time to take a stand for Ukraine. Keep strong, brothers! 🇺🇦 pic.twitter.com/6tLuUOZkA5 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 1, 2022

На жаль, сербам не допомогли їхні гасла – Жальгіріс здобув перемогу на виїзді із рахунком 86-80, поступившись лише останній чверті. Господарям вже було не до Росіі.

Вже вранці своє слово сказав і литовський політик Пятрас Ауштрявічюс, який опублікував символічний твіт, відреагувавши на перформанс Црвени Звезди.

"Фанати Црвени Звезди зустріли команду Жальгіріс, розгорнувши російський прапор. Я волів би бачити цей прапор так, як його бачать українські солдати. До речі, Жальгіріс переміг! Слава Україні!"

Cervena Zvezda (#Belgrade ) fans greeted #Žalgiris team (#Kaunas ) hosting the russian flag. My preference is to see russian flag as the Ukrainian soldiers do. By the way, Žalgiris won! SlavaUkraini! pic.twitter.com/ULT4mvmUw5 — Petras Austrevicius (@petras_petras) February 28, 2025

Раніше повідомлялося, що Канада ввела санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з РФ, яка закликала скинути бомбу на Лондон.