Виконав обіцянку: Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика

Сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Під час спільної прессконференції в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Зазначимо, що Зеленський пообіцяв подарувати своєму американському колезі пояс під час телефонної розмови 13 лютого.

Усик подарував пояс WBC президенту України 24 серпня. Боксер згодом пояснив свою мотивацію такого рішення.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.