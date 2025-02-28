Полісся втратило очки в гостьовій грі проти Оболоні у 19 турі УПЛ

У п'ятницю, 28 лютого, матчем між Оболонню та Поліссям стартував 19-й тур Української Прем'єр-ліги, в якому команди сильнішого не виявили.

Зустріч завершилася внічию 0:0.

Житомирський клуб у підсумку втратив можливість обійти Кривбас, який наразі займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці. Обидві команди мають по 31 заліковому балу, але криворізький клуб ще свій матч не зіграв.

Водночас Оболонь набрала 18 очок та ще трохи відірвалася від зону вильоту (12 сходинка).

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

19 тур, 28 лютого

Оболонь – Полісся 0:0

Оболонь: Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Блізніченко (Прокопенко, 60), Вітенчук (Ломницький, 90+2), Черненко (Курко, 90+2), Тарануха (Слободян, 75), Ільїн, Бичек (Устименко, 75)

Полісся: Волинець, Майсурадзе (Гонсалвеш, 74), Віале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко (Йосефі, 60), Крушинський (Тейлор, 74), Андрієвський, Гуцуляк, Назаренко (Бітон, 46), Батіста

Попередження: 4 – Майсурадзе, 80 – Тейлор, 90+1 – Батіста, 90+1 – Ільїн

У першому матчі після зимової паузи "вовки" завдяки голу Батісти мінімально здолали Інгулець, а "пивовари" здолали Ворсклу.

Наступний матч Полісся проведе проти Чорноморця, поєдинок 20 туру відбудеться 6 березня, початок о 13:00. Оболонь днем пізніше зіграє проти Зорі. Цей матч розпочнеться о 18:00.