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Хетрик Бірета допоміг Монако розгромити Реймс у 24 турі Ліги 1

Руслан Травкін — 28 лютого 2025, 23:52
Хетрик Бірета допоміг Монако розгромити Реймс у 24 турі Ліги 1
x.com/AS_Monaco_EN

Сьогодні, 28 лютого, стартував 24-й тур Ліги 1. Монако на власному полі приймав Реймс.

Гра завершилася перемогою "монегасків" із рахунком 3:0.

Героєм зустрічі став 22–річний данець Міка Бірет, який оформив хеттрик.

Футбол – Ліга 1
24 тур, 28 лютого

Монако – Реймс 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Бірет (34), 2:0 – Бірет (39), 3:0 – Бірет (51)

Завдяки перемозі Монако тепер має 43 очки і займає четверту сходинку. Реймс із 22 очками йде лише 15–м. Лідирує ПСЖ. Колектив Луїса Енріке за 23 гри здобув 59 балів.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Реймс

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