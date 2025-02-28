Хетрик Бірета допоміг Монако розгромити Реймс у 24 турі Ліги 1
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Сьогодні, 28 лютого, стартував 24-й тур Ліги 1. Монако на власному полі приймав Реймс.
Гра завершилася перемогою "монегасків" із рахунком 3:0.
Героєм зустрічі став 22–річний данець Міка Бірет, який оформив хеттрик.
Футбол – Ліга 1
24 тур, 28 лютого
Монако – Реймс 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Бірет (34), 2:0 – Бірет (39), 3:0 – Бірет (51)
Завдяки перемозі Монако тепер має 43 очки і займає четверту сходинку. Реймс із 22 очками йде лише 15–м. Лідирує ПСЖ. Колектив Луїса Енріке за 23 гри здобув 59 балів.