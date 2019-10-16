Караваєв: На Євро-2020 будемо ставити максимальні цілі

У фінальному турнірі Євро-2020 збірна України ставитиме перед собою максимальні завдання.

Про це Олександр Караваєв заявив Команді №1.

"Ще не усвідомили, що вийшли на Євро (сміється). Для мене це особливий успіх, відчуваю свою участь в цьому успіху, тому що грав у багатьох матчах.

На Євро теж будемо ставити максимальні цілі. Будемо готуватися і поїдемо з великими амбіціями. Більш конкретно про це поговоримо після жеребкування.

Хочеться грати з топ-командами, як зараз з Португалією, яка чемпіон Європи та чемпіон Ліги націй. Треба проходити якнайдалі, щоб грати з такими сильними командами", - зазначив Караваєв.