Ексклуб Неймара запропонував Ісаку зарплату понад півмільйона фунтів на тиждень

Колишній клуб Неймара Аль-Хіляль поставив собі за мету на це трансферне вікно переконати Александера Ісака перебратись у Саудівську Аравію.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, колектив з Ер-Ріяда запропонував шведу зарплату у 600 000 фунтів на тиждень до виплати податків. Ці витрати можна буде компенсувати додатковими бонусами за виступи.

Сам Ісак готовий залишити Ньюкасл у пошуках нового виклику та готовий серйозно розглянути варіант з Аль-Хілялем.

Серед бонусів, які може отримати форвард, є виплати за звання найкращого бомбардира чемпіонату, перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії та перемогу в азійській Лізі чемпіонів.

Форвард перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.

Взимку Ісаком активно цікавився Арсенал, але згодом лондонці переключились на дешевші варіанти підсилення атаки на ринку. Наразі серед європейських клубів активні переговори з Ньюкаслом веде лише Ліверпуль.

Сам футболіст пропустить передсезонне турне "сорок" Сінгапуром. Хоча клуб повідомив про травму Ісака, інсайдери цього не підтвердили.

Раніше ситуацію навколо нападника прокоментував головний тренер Ньюкасла Едді Хау.