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Кваліфікація спринта Гран-прі Бельгії стала найгіршою в історії Мерседес

Олексій Погорелов — 26 липня 2025, 11:00
Кваліфікація спринта Гран-прі Бельгії стала найгіршою в історії Мерседес
Джордж Расселл
Мерседес

Виступ пілотів Мерседес Джорджа Расселла та Андреа Кімі Антонеллі у кваліфікації спринта Гран-прі Бельгії став історичним для команди, але в поганому сенсі.

Про це повідомляє Motorsport.

Вчора, 25 липня, у Спа-Франкоршам пройшла кваліфікація спринтерської гонки, яку виграв пілот Макларена Оскар Піастрі.

Поки інші боролися за поул, представники "срібних стріл" не змогли до них доєднатися. Расселл встановив тільки 13-й час, а Антонеллі взагалі опинився останнім.

Згідно з джерелом, цей результат став найгіршим для Мерседес у кваліфікаціях за всю історію існування команди. Він став повторенням 2023 року, коли в Австрії все той же Расселл був 15-м, а тодішній його напарник Льюїс Гамільтон завершив кваліфікацію 18-м. Варто зазначити, що це трапилося також у кваліфікації до спринтерської гонки.

Нагадаємо, що спринт у Бельгії проходитиме сьогодні, 26 липня. Старт гонки запланований на 13:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер висловив здивування своїм відставанням від Макларена у кваліфікації спринта.

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Мерседес

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