Ферстаппен: Звільнення Хорнера не вплине на моє рішення щодо майбутнього в Формулі-1

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен запевнив, що звільнення Крістіана Хорнера не вплине на його рішення залишитися чи піти з Ред Булл.

Слова 27-річного нідерландця наводить ESPN.

Після невдалого етапу у Великій Британії "бики" вирішили розстатися зі своїм багаторічним керівником. Деякі західні ЗМІ припустили, що таким чином австрійська команда намагається вберегти себе від втрати Ферстаппена, на якого полює Мерседес.

Проте сам Макс заявив, що це ніяким чином не вплине на його плани на майбутнє у Формулі-1.

"Ні, не дуже вплине. Я думаю, що час від часу люди можуть мати різні думки. І я насправді очікую, що це станеться, тому що якщо всі завжди погоджуються, то це проблема. Потрібно мати різні думки. І так, це те, з чим ми зараз працюємо в іншому напрямку. Я в захваті від цього. Я не думаю, що це матиме значення для мого рішення в майбутньому. І все ж, єдине, що має значення – це те, що ми працюємо над болідом і робимо його настільки швидким, наскільки це можливо. І як я вже казав, останні півтора роки були не найкращими. Зараз ми намагаємося бути трохи більш конкурентоспроможними, але ми працюватимемо над цим і з новим регламентом", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен посів третє місце у кваліфікації спринта Гран-прі Бельгії. Коротка гонка відбудеться сьогодні, 26 липня, о 13:00 за київським часом.

Раніше керівник Мерседес Тото Вольфф висловив сумнів у тому, що Ферстаппен приєднається до "срібних стріл" у 2026 році.