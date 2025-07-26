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Клуб Ліги 2 отримає майже 10 мільйонів від трансферу Мбемо у Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 12:00
Клуб Ліги 2 отримає майже 10 мільйонів від трансферу Мбемо у Манчестер Юнайтед
Браян Мбемо
Манчестер Юнайтед

Середняк французької Ліги 2 Труа отримає процент від продажу Бріана Мбемо з Брентфорда до Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє GFFN.

Так, Труа заробить на цьому трансфері 9,4 мільйона євро, з яких 7,4 млн – це процент від перепродажу, а ще 2 мільйони – платіж солідарності за виховання Мбемо.

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Зазначимо, що форвард є вихованцем Труа, у складі якого дебютував у 2018 році.

Вже за рік француз перебрався до Брентфорда за 6,6 млн євро. 

Напередодні Мбемо став гравцем Манчестер Юнайтед, підписавши контракт до 2030 року. Сума трансферу – 65 мільйонів фунтів +6 мільйонів бонусів.

Раніше "червоні дияволи" віддали в оренду Барселоні свого іншого форварда – Маркуса Рашфорда.

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