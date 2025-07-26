Клуб Ліги 2 отримає майже 10 мільйонів від трансферу Мбемо у Манчестер Юнайтед
Браян Мбемо
Манчестер Юнайтед
Середняк французької Ліги 2 Труа отримає процент від продажу Бріана Мбемо з Брентфорда до Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє GFFN.
Так, Труа заробить на цьому трансфері 9,4 мільйона євро, з яких 7,4 млн – це процент від перепродажу, а ще 2 мільйони – платіж солідарності за виховання Мбемо.
Зазначимо, що форвард є вихованцем Труа, у складі якого дебютував у 2018 році.
Вже за рік француз перебрався до Брентфорда за 6,6 млн євро.
Напередодні Мбемо став гравцем Манчестер Юнайтед, підписавши контракт до 2030 року. Сума трансферу – 65 мільйонів фунтів +6 мільйонів бонусів.
Раніше "червоні дияволи" віддали в оренду Барселоні свого іншого форварда – Маркуса Рашфорда.