Клуб Ліги 2 отримає майже 10 мільйонів від трансферу Мбемо у Манчестер Юнайтед

Середняк французької Ліги 2 Труа отримає процент від продажу Бріана Мбемо з Брентфорда до Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє GFFN.

Так, Труа заробить на цьому трансфері 9,4 мільйона євро, з яких 7,4 млн – це процент від перепродажу, а ще 2 мільйони – платіж солідарності за виховання Мбемо.

Зазначимо, що форвард є вихованцем Труа, у складі якого дебютував у 2018 році.

Вже за рік француз перебрався до Брентфорда за 6,6 млн євро.

Напередодні Мбемо став гравцем Манчестер Юнайтед, підписавши контракт до 2030 року. Сума трансферу – 65 мільйонів фунтів +6 мільйонів бонусів.

Раніше "червоні дияволи" віддали в оренду Барселоні свого іншого форварда – Маркуса Рашфорда.