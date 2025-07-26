Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем розсудить іспанська бригада арбітрів

УЄФА визначив суддівську бригаду на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Шахтарем та Бешикташем.

Про це стало відомо на сайті організації.

Так, головним тренером поєдинку буде іспанець Хуан Мартінес Мунуера, а допомагатимуть на лінії йому Дієго Барберо та Мігель Мартінес – обидва також з Іспанії.

Арбітр системи ВАР – Валентин Гомес, його помічник – Хуан Луїс Сантана.

Зазначимо, що це буде перший матч для Мунуери за участю Шахтаря. Раніше він судив товариський поєдинок збірної України проти Естонії (1:0) та гру України U-19 проти Нідерландів у кваліфікації до Євро-2026 (2:3).

Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Перший двобій команд завершився з рахунком 4:2 на користь "гірників".