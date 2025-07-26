Барселона попросила УЄФА перенести перший домашній матч Ліги чемпіонів на поле суперника

Президент Барселони Жоан Лапорта розкрив інформацію про переговори з УЄФА щодо місця проведення матчів наступної Ліги чемпіонів.

Про це 63-річний іспанець розповів в інтерв'ю Mundo Deportivo.

У каталонського клубу виникли чергові проблеми з вікриттям оновленого "Камп Ноу". Іспанці знову перенесли дату цієї події, що напряму вплине на деякі матчі нового сезону.

Згідно з регламентом УЄФА, клуб має проводити всі свої ігри групового етапу Ліги чемпіонів на одній арені. Барселона не розглядає варіант з поверненням на "Монтжуїк", а тому вона вийшла на контакт з асоціацією.

"Ми попросили УЄФА дозволити нам зіграти першу гру на виїзді. Жеребкування відбудеться 28 серпня, а там подивимося. Сподіваюся, УЄФА дозволить нам грати на виїзді. Ми все більше розвиваємо кращі відносини з УЄФА. Я дуже поважаю роботу, яку виконує Александер Чеферін, президент УЄФА, і думаю, що ми можемо їм довіряти", – сказав Лапорта.

Раніше Жоан Лапорта заявив, що трансферна кампанія Барселони цього літа вже підійшла до свого завершення.

Нагадаємо, що "синьо-гранатові" збираються обрати нового капітана команди – зараз цей статус належить Марк-Андре тер Штегену.