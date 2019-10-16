Василь Уткін прокоментував слова Ромаа Яремчука про збірну Росії

Російський коментатор Василь Уткін розкритикував нападника збірної України Романа Яремчука за солова про збірну Росію.

Про це коментатор написав у своєму Telegram-каналі.

"Так молоток цей Родіон Яремчук. Нормальне спортивне тварина. Я все це говорю з повагою: інстинкти переважають над розумом, для нападника саме те (був би Ромуальд захисник - я б сказав, що для захисника то саме).

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Людина на Євро вийшов. Хто б міг подумати. На чемпіонат світу не потрапив, де Росія, до речі, була в 1/4, але з гонором. До речі, Росія на чемпіонат світу теж могла б не потрапити. А то й що? Пали, Яремопудало. Красень", - розповів Уткін.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.