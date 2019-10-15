Вацко: На тлі рівня Юрана-тренера Яремчук футболістище, десь як Зідан

Журналіст про слова Юрана

Форвард збірної України Роман Яремчук на тлі колишнього нападника збірної Росії Сергія Юрана не футболістік, а футболістище.

Про це написав український журналіст Віктор Вацко у Twitter.

"Колись в київському Динамо у Сергія Юрана було прізвисько Барсик. Ось вам реакція чистого Барсика на слова Роми Яремчука про те, що до успіху потрібно ставитися спокійно. На тлі рівня Юрана-тренера Яремчук - не футболістік, а футболістище, десь як Зідан", - написав Вацко.

Колись у київському Динамо у Сергія Юрана було прізвисько Барсік. Ось вам реакція чистого Барсіка на слова Роми Яремчука про те, що до успіху треба ставитися спокійно 🤣 І на тлі рівня Юрана-тренера Яремчук - не футболістік, а футболістище десь як Зідан 😄 https://t.co/zlVuESeDcQ — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 15 жовтня 2019 р.

Раніше, Юран зазначив, що таких як Яремчук називають футболістіками.

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Яремчук після перемоги над збірною Португалії у кваліфікації Євро-2020 висловився по відношенню до збірної Росії.