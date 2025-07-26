Евертон підпише конкурента для Миколенка – джерело

Евертон близький до підписання лівого захисника Баварії Адама Азну.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією, клуби дійшли згоди щодо всіх деталей трансферу. Азну також дав згоду на перехід.

Сума трансферу становить 9 млн євро плюс 3 млн євро у вигляді бонусів. Азну пройде медичне обстеження протягом найближчих днів.

Другу частину минулого сезону захисник провів в оренді у Вальядоліді. За цей час зіграв 13 матчів.

Контракт Азну з Баварією чинний ще два роки. Трансфермаркет оцінює його вартість у 4 мільйони.

Нагадаємо, що на позиції лівого захисника в Евертоні виступає Віталій Миколенко.

Раніше українець взяв участь у презентації нової форми клубу.