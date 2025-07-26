Дьокереш візьме культовий номер у Арсеналі

Форвард Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш виступатиме за Арсенал під 14-м номером.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер гравця вже узгоджений. Нападник уже вилетів у Лондон на підписання контракту. Що перед вильотом Дьокереш повідомив керівництву Арсенала про рішення взяти 14-й номер.

14-й номер для Арсенала є культовим. У 1999 – 2007 роках саме під цим номером на лондонський клуб грав легендарний французький нападник Тьєррі Анрі.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал заплатить Спортингу за Дьокереша 63,5 млн євро + 10 млн бонусами. Нападник підпише 5-річний контракт з Арсеналом. Він хотів перейти тільки в лондонський клуб. У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за Спортинг.