Визначилися півфіналістки на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні

Стали відомі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні. Це Лейла Фернандес (36, Канада), Єлена Рибакіна (12, Казахстан), Анна Калінская (48, -) та Емма Радукану (46, Велика Британія).

Фернандес у чвертьфіналі перемогла кваліфаєрку Тейлор Таунсенд (97, США) з рахунком 6:4, 7:6(4). Для канадійки півфінал стане першим на турнірах WTA поточного сезону.

Суперницею Фернандес стане Рибакіна. Казахстанка без проблем обіграла кривдницю Юлії Стародубцевої (74) польку Магдалену Френх (24) – 6:3, 6:3. У протистоянні Рибакіної та Фернандес наразі рівновага, 1:1.

Калінская у своєму чвертьфіналі несподівано виявилася сильнішою за данку Клару Таусон (19). Рахунок зустрічі 6:3, 7:5.

Не пустити росіянку до фіналу спробує Радукану. У першому колі вона здолала Марту Костюк (27), а заради потрапляння у півфінал перемогла грекиню Марію Саккарі (90) – 6:4, 7:5. Емма більше року не могла дістатися до цієї стадії змагань WTA. З Калінською раніше вона не грала.

Півфінальні пари турніру WTA 500 у Вашингтоні

Лейла Фернандес (Канада) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Анна Калінская (-) – Емма Радукану (Велика Британія)

Нагадаємо, що 45-річна легенда світового тенісу американка Вінус Вільямс завершила виступи у Вашингтоні у другому колі в одиночному та парному розряді.