Габріел Жезус може повернутися в Бразилію

Форвард Арсенала Габріел Жезус може покинути лондонський клуб влітку поточного року.

Про це повідомляє RTI Esporte.

За їхньою інформацією, у послугах нападника зацікавлений Фламенго. Бразильський клуб запропонував Арсеналу орендувати Жезуса з опцією викупу, при цьому, на період оренди Фламенго платитиме лише 50% зарплати гравця.

Сам форвард, який наразі відновлюється після травми хрестоподібної зв’язки коліна, готовий до переходу, оскільки не впевнений у тому, що отримуватиме достатньо ігрової практики в Арсеналі після підписання Віктора Дьокереша.

В минулому сезоні на рахунку Габріела Жезуса 7 голів і 2 асисти в 27 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Значну частину сезону 28-річний бразилець пропустив через травми.