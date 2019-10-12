Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ, Грімм теж може піти

Зміни у керівництві УПЛ

Віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський залишив свою посаду, очікується і зміна її голови.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

Президент УАФ Андрій Павелко обговорив з власником медіагрупи 1+1 медіа Ігорем Коломойським єдиний телепул, за результатами чого було прийнято рішення пом'якшити ситуацію, що склалася.

Після цього Павелко в особистій розмові з президентом УПЛ Томасом Гріммом сказав швейцарцю, що Прем'єр-ліга не буде звертатися в CAS з позовом проти каналів 2+2 і УНІАН і клубів, які транслюють свої матчі на цих каналах (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Карпати і Десна - прим.).

Павелко запевнив Грімма, що потрібно шукати компроміс з вищевказаними телеканалами і клубами. Цей процес уже запущений.

Все йде до того, що Грімм візьме приклад Ключковського, а Прем'єр-ліга отримає нового президента.

Швейцарський фахівець працює в УПЛ з квітня 2018 року. Створення єдиного Телепул - було його головним завданням.

Раніше, телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол.

Нагадаємо, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.