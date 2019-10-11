Ахметов: Важливо, що Каштру вміє працювати з молоддю

Луїш Каштру - досвідчений фахівець з дуже хорошими ідеями і великими амбіціями.

Про це президент клубу Рінат Ахметов заявив прес-службі гірників.

"У цьому сезоні Шахтар втретє поспіль зробив золотий дубль - виграв чемпіонство і Кубок України. Це говорить про одне: команда продовжує демонструвати стабільно високий рівень в грі і результатах, навіть незважаючи на те, що ось уже який рік грає далеко від рідного дому. Але тим цінніше кожна наша перемога.

Великий внесок в успіх Шахтаря в звітному році вніс Паулу Фонсека. Я хотів би подякувати Паулу і його тренерському штабу за 7 трофеїв, завойованих протягом 3 останніх сезонів, - 3 чемпіонства, 3 Кубка і 1 Суперкубок країни.

А в новий футбольний сезон Шахтар увійшов з новим головним тренером. Луїш Каштру - досвідчений фахівець з дуже хорошими ідеями і великими амбіціями. А головне, він уміє працювати з молодими талантами, розкривати їх потенціал. Це особливо важливо зараз, коли до команди приєдналося кілька молодих і дуже обдарованих футболістів, на яких ми всі розраховуємо вже найближчим часом.

Упевнений, тренерський досвід Луїша Каштру допоможе гравцям вийти на якісно новий рівень, а значить, Шахтар буде ще сильніше", - сказав Ахметов.