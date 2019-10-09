Шахтар переміг лідера Першої ліги у контрольному матчі

Забили по голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар провів контрольний матч з лідером Першої ліги київською Оболонню Бровар.

У середині першого тайму Холод вивів вперед гірників. Через годину відзначився Тотовицький.

У цьому матчі Каштру не міг розраховувати на багатьох основних виконавців, адже після поєдинку 10-го туру чемпіонату України Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Марлос, Манор Соломон і Жуніор Мораес вирушили в розташування своїх національних збірних, а Валерій Бондар - в збірну України U21.

Контрольний матч

9 жовтня

Шахтар - Оболонь Бровар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Холод, 2:0 - 82 Тотовицький

Раніше, екс-наставник Шахтаря Фонсека отримав дискваліфікацію на 2 тури Серії А.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України.