ФК Шахтар повідомив свій дохід у сезоні 2018/19

Шахтар представив фінансовий звіт

Джерело - ФК Шахтар.

У сезоні 2018/2019 років загальний дохід донецького Шахтаря склав 3 млрд 761 млн гривень з урахуванням ПДВ. У сезоні 2017/18 було 1 млрд 732 млн гривень.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

З продажу та оренди гравців донеччани заробили 1 млрд 478 млн гривень (108 млн в 17/18).

Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 млрд 603 млн гривень (888 млн в 17/18).

Доходи від комерційної діяльності - 680 млн гривень (736 млн в 17/18). З спонсорства та реклами Шахтар отримав 586 млн гривень (642 млн в 17/18), а з ТВ-прав - 26 млн (27 млн ​​в 17/18).

Продаж абонементів і квитків принесла 39 млн (43 млн в 17/18).

Всього Шахтар заплатив в сезоні 2018/19 512 млн 313 тисяч гривень податків. Це на 7,8 млн гривень більше, ніж в 17/18.

Раніше, Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар переміг лідера Першої ліги у контрольному матчі.