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Російський коментатор очікує матч Україна – Росія на Євро-2020

Сьогодні 19:28 311 1
Футбол можу зупинити війну
Російський коментатор очікує матч Україна – Росія на Євро-2020
#Уткін, #Росія, #Україна

Джерело - 24tv.ua.

Матч між збірними України та Росії може зупинити війну.

Про це розповів російський коментатор Василь Уткін.

"Я дуже сподіваюся, що на Євро зустрінуться збірні Росії та України. Тільки ви запам'ятаєте, що це я зараз говорю. Тому що, по-моєму, зараз як ніколи дуже близько до того, щоб наші народи нарешті помирилися і закінчилася ця братовбивча, погана, жахлива війна", - розповів Уткін.

Нагадаємо, УЄФА не перестане розводити Росію і Україну на жеребкуваннях.

Також, УЄФА покарає суперників Динамо по Лізі Європи.

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