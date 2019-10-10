Російський коментатор очікує матч Україна – Росія на Євро-2020

Матч між збірними України та Росії може зупинити війну.

Про це розповів російський коментатор Василь Уткін.

"Я дуже сподіваюся, що на Євро зустрінуться збірні Росії та України. Тільки ви запам'ятаєте, що це я зараз говорю. Тому що, по-моєму, зараз як ніколи дуже близько до того, щоб наші народи нарешті помирилися і закінчилася ця братовбивча, погана, жахлива війна", - розповів Уткін.