УЄФА покарає суперників Динамо по Лізі Європи

Фанати бешкетували на матчі

Відкрито дисциплінарну справу по матчу Ліги Європи Мальме - Копенгаген (1:1).

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зокрема, шведському клубу пред'являються претензії щодо використання фанатами піротехніки, кидання предметів на футбольне поле, а також блокування сходів на трибунах.

Відносно Копенгагена розслідування проведуть за використання фанатами піротехніки, а також за застосування забороненої символіки.

Справа буде розглянута контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА на засіданні 21 листопада.

Раніше, Динамо втратило очки у протистоянні зі швейцарським Лугано.