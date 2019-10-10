Чеферін: Ще не настав час, щоб перестати розводити Росію і Україну на жеребкуваннях

Безпека має принципове значення і УЄФА не втягує себе у політичні питання.

Про це президент УЄФА Александер Чеферін заявив у коментарі РИА Новости.

"Чому УЄФА при жеребкуваннях розводить Росію та Україну? Безпека – це одна з найважливіших речей. Коли у нас виникають питання з безпеки, коли ми бачимо, що можуть виникнути проблеми, коли надходять відповідні пропозиції від національних федерацій, ми приймаємо превентивні заходи. Для нас безпека має принципове значення, ми не втягуємо себе у політичні питання.

Приймаючи рішення щодо будь-якого свого турніру, ми завжди думаємо про безпеку. Ми також розводимо по різних групах Сербію і Косово, Вірменію і Азербайджан, навіть Іспанія та Гібралтар не можуть потрапити в одну групу.

Історія знала безліч різних ситуацій, але з ходом часу вони змінюються. І ця ситуація з Росією і Україною зміниться, я не бачу причин, чому цього не станеться. Футбол сповнений несподіванок. Уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020, тоді вони точно будуть грати між собою у Лондоні", – сказав Чеферін.