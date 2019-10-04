Помер колишній нападник збірної Нігерії Проміс

Причина смерті футболіста невідома.

Форварда турецького клубу Гіресунспора Айзека Проміса помер на 32 році життя.

Про це повідомив колишній футболіст Ентон Фердінанд на своїй сторінці в Instagram.

Смерть наздогнала футболіста в середу ввечері. Причини трагедії не уточнюються.

Проміс відомий тим, що виступав за збірну Нігерії, яка виграла срібні медалі на Олімпійських Іграх 2008 року в Пекіні. Футболіст виступав капітаном команди.

Більшу частину своєї кар'єри нігерієць провів в Туреччині, де грав за ряд місцевих клубів, серед яких був Трабзонспор.

Останньою командою, за яку виступав Проміс, був турецький Гіресунспор.

Відзначимо, що футболіст грав за Нігерію на молодіжному чемпіонаті світу-2005 в 1/8 фіналу проти збірної України. Тоді африканці перемогли з рахунком 1:0.