Португалія назвала склад на матч зі збірною України

Сантуш розраховує на 25 футболістів

Тренерський штаб збірної Португалії на чолі з Фернанду Сантушем визначився зі списком гравців, які готуватимуться до двох найближчих матчів відбору на Євро-2020.

Воротарі: Бету (Ґьозтепе), Жозе Са (Олімпіакос), Руї Патрісіу (Вулверхемптон).

Захисники: Рікарду Перейра (Лестер), Нельсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос), Рафаель Геррейро (Боруссія Д), Маріу Руї (Наполі).

Півзахисники: Данилу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоау Моутіньо (обидва - Вулверхемптон), Вілліам Карвалью (Бетіс), Бруну Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив), Пицци (Бенфіка).

Нападники: Бернарду Сілва (Ман Сіті), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Айнтрахт), Кріштіану Роналду (Ювентус), Жоау Феліш (Атлетико).

Португалія зіграє з Люксембургом 11 жовтня, а через три дні зустрінеться в Києві з Україною.

Раніше, УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України.

Нагадаємо, квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон.