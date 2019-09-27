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УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України

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Ажіотаж щодо квитків на матчі збірної України
УАФ закликає до FAIR PLAY у реалізації квитків на матчі збірної України
#Україна, #УАФ, #квитки

Джерело - УАФ.

УАФ виступила із закликом до квиткового фейр-плей на матчі збірної України у кваліфікації Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Асоціація вказує, що єдиний сайт, де можна легально придбати квитки -  ticketsbox.com .

"Квитки, придбані на інших ресурсах, швидше за все, є фальшивками або квитками від перекупників, які будуть анульовані за підсумками спеціальної перевірки. Кошти за такі квитки не повертаються. УАФ робить все можливе, щоб убезпечити вас від шахрайських дій перекупників.

Зокрема, відповідні листи-претензії вже відправлено сайтам rozetka.com.ua, olx.ua, euroticket.com.ua і tickethunt.net, на яких були помічені пропозиції з продажу таких квитків.

Закликаємо власників цих ресурсів підтримати квитковий фейр-плей. Просимо всіх дотримуватися принципів фейр-плей не тільки на футбольному полі, але і за його межами", - сказано в зверненні УАФ.

Зараз на ticketsbox.com продають квитки на матч з Латвією (11 жовтня). Друга партія квитків на зустріч з Португалією (14 жовтня) надійде в продаж на початку жовтня.

Раніше, квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон.

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