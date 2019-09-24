Квитки на матч Україна - Португалія з рук у спекулянтів не дозволять потрапити на стадіон

На матч відбору Євро 2020 Україна - Португалія спостерігається великий ажіотаж щодо квитків.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз дуже великий ажіотаж щодо квитків на цей поєдинок. Я закликаю всіх купувати квитки виключно офіційно. Розповім вам невелику історію. Влітку я був на поєдинку Україна - Сербія. Так ось, зараз іменні квитки ви повинні підтвердити під час проходження контролю перед грою. Але деякі люди, нечесні на руку, які купували квитки під різними прізвищами, даними, а потім перепродували ... Так ось на поєдинок Україна - Сербія майже півтори тисячі квитків були анульовані Тобто люди, які купили квитки з рук і переплатили - вони не потрапили на гру.

Я намагався глибоко розібратися в даній темі. Зараз йде велика атака перекупників на сайт, де продають ці квитки. Уже зараз пропонують квитки втричі дорожче номіналу. Але я вас хочу попередити, якщо ви навіть придбаєте такий квиток, є великий ризик, що ви не потрапите в гру. НСК вміщує близько 70 000, доводилося чути, що всіх перевірити не встигнуть. Можливо, але в такому випадку ви все одно дуже ризикуєте. Щоб потрапити на стадіон за іменним квитком, ви повинні мати хоча б копію паспорта - ці дані будуть перевірятися. Тому закликаю купувати квитки тільки в офіційних місцях продажів", - сказав Циганик.