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Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартові склади команд

Сьогодні 21:22 142 0
Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартові склади команд
#Манчестер Юнайтед, #Арсенал, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го вересня відбудеться матч 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

  Актуально:  Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 7 туру АПЛ

Стали відомі стартові склади команд.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Туанзебе, Ліндельоф, Магуайр, Янг, Мактомінай, Погба, Перейра, Лінгард, Джеймс, Рашфорд

Запасні: Ромеро, Рохо, Вільямс, Фред, Мата, Матич, Грінвуд

Арсенал: Лено, Чемберс, Сократіс, Давід Луїс, Колашинац, Гендузі, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака

Запасні: Мартінес, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Себальйос, Віллок, Нельсон, Мартінеллі

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