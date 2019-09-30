Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го вересня відбудеться матч 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Актуально: Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 7 туру АПЛ
Стали відомі стартові склади команд.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Туанзебе, Ліндельоф, Магуайр, Янг, Мактомінай, Погба, Перейра, Лінгард, Джеймс, Рашфорд
Запасні: Ромеро, Рохо, Вільямс, Фред, Мата, Матич, Грінвуд
Арсенал: Лено, Чемберс, Сократіс, Давід Луїс, Колашинац, Гендузі, Джака, Торрейра, Пепе, Обамеянг, Сака
Запасні: Мартінес, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Себальйос, Віллок, Нельсон, Мартінеллі