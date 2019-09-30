Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 7 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 7 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед влома зіграє з Арсеналом.

Матч відбудеться 30 вересня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканала Setanta Sports.

Дивіться онлайн матч Манчестер Юнайтед - Арсенал на нашому сайті в сервісі Megogo.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, у попередньому турі Манчестер Юнайтед поступився Вест Гему, за який відзначився Андрій Ярмоленко (2:0), а Арсенал в меншості здобув вольову перемогу над Астон Віллою (3:2).

У у турі чемпіонату Англії Вест Гем, завдяки голу Ярмоленка зіграв внічию з Борнмутом (2:2), а Манчестер Сіті із Зінченком виграв у Евертона.