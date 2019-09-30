Мілевський: Якщо мене не викличуть до збірної України – я не розчаруюся

До екс-нападника збірної України Артема Мілевського телефонував агент з приводу посту зі згадуванням Андрія Шевченка.

Про це заявив Мілевський в ефірі програми Профутбол.

"Що Артем Мілевський мав на увазі, мовляв, йому весь Київ дзвонить" - запитували агента.

"Я кажу: Заспокойтесь, просто "притравив", посміявся трішки. Нічого серйозного я не мав на увазі… Бог з ним – не викличуть, то не викличуть… Тому те, що пишуть: "куди він зібрався", "він пішки в футбол грає"… Та грайте у свій футбол! Якщо мене не викличуть – я не розчаруюся", - додав Мілевський.