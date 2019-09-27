Вільярреал вдома розгромив Бетіс у 7 турі Ла-Ліги

Екамбі оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру іспанської Ла-Ліги Вільярреал вдома приймав Бетіс.

У першому таймі глядачі побачили лише один гол - Екамбі результативно замкнув передачу Касорли. Після перерви гості зрівняли рахунок. У середині тайму Касорла знову вивів господарів вперед, реалізувавши пенальті. Екамбі, оформивши дубль у матчі, зробив перевагу у рахунку у два м’ячі. У компенсовані хвилини матчу Морено і Чуквезе довели рахунок до розгромного - 5:1.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 тур, 27 вересня

Вільярреал - Бетіс 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Екамбі, 1:1 - 48 Емерсон, 2:1 - 68 Касорла, 3:1 - 76 Екамбі, 4:1 - 90+2 Морено, 5:1 - 90+5 Чуквезе

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