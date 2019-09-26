Реал Сосьєдад розгромив Алавес у 6 турі Ла-Ліги

Відмінний перший тайм у виконанні господарів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад - Алавес.

У першому таймі господарі зробили вагому заявку на перемогу у матчі, забивши три сухі м’ячі. Наприкінці матчу у складі гостей було вилучення, а у ворота Алавеса призначено пенальті, яке не реалізував Порту.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 26 вересня

Реал Сосьєдад - Алавес 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 19 Оярсабаль, 2:0 - Жозе, 3:0 - 41 Оярсабаль (пен)

Раніше, Атлетік переміг Алавес у 5 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона несподівано програла Гранаді.