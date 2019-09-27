Хацкевич: Довіряв більше досвідченим футболістам, адже мені потрібен був результат

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич у матчах нинішнього сезону більше довіряв більш досвідченим футболістам.

Про це тренер заявив в ефірі Вацко-light.

"На ці шість матчів, що у нас були в цьому сезоні, я зробив ставку на більш досвідчених футболістів. Мені потрібен був результат. І я це сказав хлопцям. У нас було 14-15 гравців, на яких я зробив ставку. А потім, якщо, дай бог, все було б добре, то змогли б награтися всі. Але поки я робив ставку на більш досвідчених хлопців, з огляду на минулий рік. У нас грав Супряга проти Аякса, Русин, Миколенко - все досить молоді хлопці", - зазначив Хацкевич.