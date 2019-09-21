Супряга: Керівництво Динамо дозволило мені зіграти проти киян

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга зможе зіграти проти київського Динамо у наступному турі УПЛ 29 вересня.

Про це футболіст заявив клубній прес-службі.

"Відчуваю себе чудово, хоча і не міг грати довгий час через травму. Радий, що зумів сьогодні забити, причому двічі, але головне, що ці голи принесли команді перемогу.

Коли призначили пенальті, я трохи хвилювався, навіть думав, що не заб'ю, але в результаті зважився на удар і зумів переграти воротаря.

Як вирішувалося, хто буде пробивати 11-метровий? Наш капітан Сергій Кравченко сказав, щоб я бив. Оскільки я – нападник і, отже, повинен забивати голи (посміхається).

Має бути зустріч проти київського Динамо. Так, я зможу зіграти проти киян. Керівництво Динамо дозволило мені вийти на поле в цьому матчі, і я цьому дуже радий", - зазначив Супряга.