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Супряга: Керівництво Динамо дозволило мені зіграти проти киян

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Супряга про матч з Карпатами
Супряга: Керівництво Динамо дозволило мені зіграти проти киян
#Динамо, #Супряга

Джерело - СК Дніпро-1.

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга зможе зіграти проти київського Динамо у наступному турі УПЛ 29 вересня.

Про це футболіст заявив клубній прес-службі.

"Відчуваю себе чудово, хоча і не міг грати довгий час через травму. Радий, що зумів сьогодні забити, причому двічі, але головне, що ці голи принесли команді перемогу.

Коли призначили пенальті, я трохи хвилювався, навіть думав, що не заб'ю, але в результаті зважився на удар і зумів переграти воротаря.

Як вирішувалося, хто буде пробивати 11-метровий? Наш капітан Сергій Кравченко сказав, щоб я бив. Оскільки я – нападник і, отже, повинен забивати голи (посміхається).

Має бути зустріч проти київського Динамо. Так, я зможу зіграти проти киян. Керівництво Динамо дозволило мені вийти на поле в цьому матчі, і я цьому дуже радий", - зазначив Супряга.

Нагадаємо, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.

Раніше повідомлялося, що Карпати переглядають родича гравця Динамо.

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