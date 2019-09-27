Сергій Булеца прокоментував свою неучасть у матчі проти Динамо

Півзахисник Сергій Булеца, якого Дніпро-1 орендував у Динамо, не зможе зіграти проти киян.

Про це розповів сам гравець.

"На жаль, проти Динамо я не зіграю. Хоча, можливо це і на щастя (посміхається). Зараз про це складно сказати. Чому зіграє Влад Супряга? Насправді, я не знаю. Мені про це ніхто нічого не казав", - розповів Булеца.

Раніше повідомлялося, що про участь Супряги в матчах проти Динамо особисто домовлялися Береза і Суркіс.

Нагадаємо, Супряга раніше анонсував свою участь з Динамо.