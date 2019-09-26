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Ейбар здійснив камбек у матчі з Севільєю у 6 турі Ла-Ліги

Вчора 21:53 203 0
Севілья провалила другий тайм матчу
Ейбар здійснив камбек у матчі з Севільєю у 6 турі Ла-Ліги
#Ейбар, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Ейбар вдома приймав Севілью.

У першому таймі гостям вдалося двічі відзначитися. У середині другого тайму завдяки реалізованому пенальті Ейбар один м’яч відіграв. А на 77-ій хвилині матчу Леон зрівняв рахунок, а ще через 5 хвилин Коте ударом зі штрафного вивів Ейбар вперед.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 26 вересня

Ейбар - Севілья 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Окампос, 0:2 - 33 Торрес, 1:2 - 65 Орельяна (пен), 2:2 - 77 Леон, 3:2 - 82 Коте

Раніше, Реал на виїзді здолав Севілью у 5 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, у Реалі незадоволені методами Зідана.

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