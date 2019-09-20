У Реалі незадоволенні методами роботи головного тренера Зінедіна Зідана

Президент Реала Флорентіно Перес незадоволений діями головного тренера Зінедіна Зідана після поразки у Лізі чемпіонів від ПСЖ.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Після матчу у Парижі Зідан надав гравцям вихідний і скасував тренування на наступний день після гри.

У керівництва клубу таке рішення викликало невдоволення, так як на їх думку футболісти не заслужили подібного заохочення.

Раніше, уболівальники Реала звинувачують Зідана у невдачах Реала.

Нагадаємо, Реал визначився з кандидатами на заміну Зідану.