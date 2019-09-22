Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020

Джерело - ukrinform.ua.
Московську антидопінгову лабораторію підозрюють у підробках даних спортсменів, перш ніж передати їх до Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Про це повідомляє The Telegraph.
У (WADA) вважають, що Москва маніпулювала даними останні 18 місяців.
"Упродовж наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, показали медалі Олімпійских ігор 2020.
Раніше, депутата Держдуми Росії позбавили золота Олімпіади за допінг.