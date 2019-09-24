У Росії відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2020/21

Визначено місця проведення фіналів єврокубків

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, в Словенії відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, де був прийнятий ряд рішень, в тому числі щодо проведення фіналів Ліги чемпіонів 2021-2023, фіналу Ліги Європи-2021 і Суперкубка УЄФА-2021.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Маємо:

Фінал Ліги чемпіонів 2020/21 - Санкт-Петербург.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 - Мюнхен.

Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 - Лондон.

Фінал Ліги Європи 2020/21 - Севілья.

Суперкубок УЄФА-2021 - Белфаст.

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Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.