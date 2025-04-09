Відомий британський телеведучий запропонував, як Формула-1 може вирішити проблему нудних гонок

Джеремі Кларксон, колишній ведучий автомобільних шоу "Top Gear" і "The Grand Tour", знає, яким чином Формула-1 може виправити проблему нудних гонок.

Про це він розповів у соцмережах.

Недавній Гран-прі Японії, за версією як фанатів, так і самих гонщиків, подарував найнуднішу гонку цього сезону. Все через малу кількість обгонів: вісім з десяти пілотів з Топ-10 фінішували на позиціях, з яких вони стартували.

І Кларксон опублікував пост у своєму стилі, запропонувавши "королеві автоспорту" радикальний варіант вирішення проблеми.

" У мене була ідея зробити гонки Формули-1 більш захоплюючими. Не використовуйте траси, де складно обганяти", – написав Кларксон.

I’ve had an idea to make F1 racing more consistently exciting. Don’t use tracks where overtaking is difficult. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) April 7, 2025

Варто зазначити, що 64-річний британець доволі критично висловився щодо Гран-прі Японії, порівнявши його з крикетом.

" Ця гонка Формули-1 сьогодні вранці дала мені уявлення про те, як це дивитися крикет".

That F1 race this morning gave me an idea of what it might be like to watch cricket. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) April 6, 2025

Нагадаємо, що перед стартом сезону Джеремі Кларксон висловив сумнів щодо планів Льюїса Гамільтона виграти рекордний восьмий титул чемпіона світу.

Раніше стало відомо про майбутній вплив Хонди на склад пілотів Астон Мартіна у сезоні 2026 року.