Збірна України зіграє з Чехією в межах кваліфікації на ЧС-2025
Сьогодні, 10 квітня, жіноча збірна України з гандболу проведе матч проти команди Чехії в межах відбору на чемпіонат світу 2025.
Старт поєдинку заплановано на 18:15. Зустріч пройде в місті Хомутов.
Через кілька днів, 13 квітня, відбудеться друга дуель цих збірних. "Синьо-жовті" номінально домашній матч проведуть у литовському місті Йонава.
18:15 Чехія – Україна
Зазначимо, що востаннє збірна України зустрічалася з Чехією в основному раунді минулого чемпіонату світу, зазнавши поразки з рахунком 23:30. Тоді команда Чехії дійшла до 1/4 фіналу турніру.
Напередодні збірна України залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.