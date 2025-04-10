Челсі проведе матч із Легією, Фіорентина зіграє зі словенською сенсацією: анонс матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні, 10 квітня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Розпочнеться ігровий день у Польщі. Столична Легія прийматиме лондонський Челсі.

Інша польська команда Ягеллонія поїде до Іспанії, щоб зіграти з Бетісом.

У Словенії місцевий клуб Целе, який є головною сенсацією цього турніру, зіграє з Фіорентиною.

Найменш цікавим для нейтрального вболівальника, напевно, буде гра між Юргорденом та Рапідом із Відня.

Футбол – Ліга конференцій-2024/25

10 квітня, 1/4 фіналу

19:45 Легія – Челсі

20:00 Бетіс – Ягеллонія

20:00 Целе – Фіорентина

20:00 Юргорден – Рапід Відень

Нагадаємо, сьогодні також стартує 1/4 фіналу Ліги Європи. Чемпіон підготував анонс матчів цієї стадії ЛЄ.