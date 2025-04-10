Челсі проведе матч із Легією, Фіорентина зіграє зі словенською сенсацією: анонс матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
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Сьогодні, 10 квітня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.
Розпочнеться ігровий день у Польщі. Столична Легія прийматиме лондонський Челсі.
Інша польська команда Ягеллонія поїде до Іспанії, щоб зіграти з Бетісом.
У Словенії місцевий клуб Целе, який є головною сенсацією цього турніру, зіграє з Фіорентиною.
Найменш цікавим для нейтрального вболівальника, напевно, буде гра між Юргорденом та Рапідом із Відня.
Футбол – Ліга конференцій-2024/25
10 квітня, 1/4 фіналу
19:45 Легія – Челсі
20:00 Бетіс – Ягеллонія
20:00 Целе – Фіорентина
20:00 Юргорден – Рапід Відень
Нагадаємо, сьогодні також стартує 1/4 фіналу Ліги Європи. Чемпіон підготував анонс матчів цієї стадії ЛЄ.