Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У 1 турі групи B Ліги Європи київське Динамо прийматиме швецький Мальме.
Матч відбудеться 19 вересня, на НСК Олімпійський у Києві.
Початок о 19:55.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також гру Динамо Київ - Мальме онлайн можна перглянути на нашому сайті в платформі Olltv.
Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до гри.
Нагадаємо, нещодавно команди зустрічалися між собою в контрольній грі на зимових зборах - 0:0.
Крім Динамо та Мальме в квартеті B зіграють Копенгаген і Лугано.