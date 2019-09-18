Ван Дейк спростував чутки про продовження контракту з Ліверпулем

Джерело - football.ua.
На початку літа з'явилися чутки, що Вірджіл Ван Дейк бажає продовжити угоду з Ліверпулем, але це не так.
Про це повідомляє Sky Sports.
"Нічого не відбувається. Я бачив повідомлення в ЗМІ про те, що я згоден на новий контракт, але зараз я не веду переговори. Єдине, що зараз необхідно, це зосередитися на іграх, і в майбутньому ми побачимо, що може статися", - сказав Ван Дейк.
Вчора Ван Дейк разом з Ліверпулем гостював у Наполі і програв 0:2.
Нагадаємо, Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.