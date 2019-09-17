Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, були зіграні перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.
Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий раунд
1-й тур, 17 вересня
Група F
Інтер – Славія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Олаїнка, 1:1 - 90+3 Барелла
Боруссія Д – Барселона 0:0
Група G
Ліон - Зеніт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Азмун, 1:1 - 50 Депай
Бенфіка - РБ Лейпциг 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 69 Вернер, 0:2 – 79 Вернер, 1:2 - Сеферовіч
Група H
Аякс – Лілль 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 18 Промес, 2:0 – 50 Альварес, 3:0 – 62 Тальяфіко
Челсі – Валенсія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 74 Родріго
Група E
Зальцбург – Генк 6:2 (5:1)
Голи: 1:0 – 2 Холанд, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 36 Хван, 3:1 – 40 Лукумі, 4:1 – 45 Холанд, 5:1 – 45 Собослаї, 5:2 – 52 Самата, 6:2 – 66 Ульмер
Наполі – Ліверпуль 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 82 Мертенс, 2:0 – 90+2 Льоренте